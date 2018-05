Kleine omzetgroei voor PostNL

PostNL heeft in het eerste kwartaal de omzet iets zien groeien. De opbrengsten die gerelateerd zijn aan e-commerce stegen daarbij stevig, aldus het postbedrijf in een tussentijds handelsbericht.

PostNL zette voor 875 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken. Dat was een jaar eerder nog 870 miljoen euro. De aan e-commerce gerelateerde omzet steeg van 34 procent naar 42 procent. PostNL zag de winst zoals verwacht dalen tot 14 miljoen euro, van 41 miljoen euro een jaar eerder.

Het zogenoemde onderliggend cash bedrijfsresultaat kwam uit op 29 miljoen. PostNL rekent voor dit jaar op een onderliggend cash bedrijfsresultaat tussen de 160 miljoen euro en 200 miljoen euro. PostNL zag verder het volume van geadresseerde post met meer dan 10 procent afnemen, in lijn met de verwachtingen. Het pakketvolume dikte juist met 25 procent aan.

PostNL voelt op de postmarkt steeds meer druk van concurrent Sandd. Dat bedrijf introduceerde vorig jaar een eigen postzegel en kreeg door de overname van branchegenoot Van Straaten landelijke dekking. Er wordt inmiddels hardop door spelers gepleit voor consolidatie op de markt voor postdiensten.

Ook PostNL ging in zijn handelsbericht weer concreet in over de zogenoemde postdialoog die de Nederlandse overheid is gestart. De komende weken staat verder overleg gepland. ,,We herhalen dat regelgeving zo spoedig mogelijk moet worden aangepast om een ordelijke en rationele aanpassing van de Nederlandse postmarkt te kunnen faciliteren, en dat consolidatie van partijen binnen de postmarkt onvermijdelijk is”, aldus topvrouw Herna Verhagen.