‘Kwestie Iran vergroot de onzekerheid’

Het terugtrekken van de VS uit de Iran-deal creëert extra onzekerheid en maakt de relatie voor ondernemers met het land waarschijnlijk lastiger. Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW in een reactie op het besluit van de regering-Trump.

De ondernemersorganisatie benadrukt dat sinds het akkoord en het opschorten van de sancties tegen het land in 2015, de belangstelling van Nederlandse bedrijven voor Iran flink is toegenomen. VNO-NCW wijst op de 80 miljoen mensen die er wonen en die over het algemeen hoog zijn opgeleid. Ook heeft Iran op tal van terreinen een flinke achterstand in te halen. Dit schept volgens de organisatie kansen voor onder meer de Nederlandse tuinbouw, de olie- en gasindustrie en de watersector.

Zaken doen met Iran was volgens De Boer de afgelopen jaren ingewikkeld, onder meer door nog bestaande Amerikaanse sancties en het Iraanse bankensysteem dat nog niet goed functioneert. VNO-NCW gaat nog bekijken wat de exacte gevolgen kunnen zijn.