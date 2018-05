PostNL in uitverkoop op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Op het Damrak werd PostNL flink lager gezet na een handelsbericht. Naast de resultaten van veel Europese bedrijven stond de handel vooral in het teken van het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump over de nucleaire deal met Iran.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 558,39 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 789,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. In Londen keerden beleggers terug na een lang weekend en won de beurs 0,3 procent.

Bij de middelgrote bedrijven zakte PostNL bijna 5 procent. De postbezorger heeft in het eerste kwartaal de omzet iets zien groeien. De opbrengsten die gerelateerd zijn aan e-commerce stegen daarbij stevig. PostNL zag de winst echter dalen tot 14 miljoen euro, van 41 miljoen euro een jaar eerder.

Air France-KLM toonde een plus van 2 procent, na de koersval van bijna 10 procent op maandag na het aangekondigde vertrek van topman Jean-Marc Janaillac.