Seaworld trekt weer meer bezoekers

De attractieparken van Seaworld hebben afgelopen kwartaal fors meer bezoekers mogen verwelkomen. De groeiende belangstelling is een opsteker voor de Amerikaanse keten van parken die het sinds 2013 moet doen met fors minder toeschouwers.

In dat jaar kwam de documentaire Blackfish uit, waarin kritiek werd geuit op de wijze waarop orka’s leven in gevangenschap. Steeds meer mensen hebben bezwaar tegen het gebruik van dieren voor vermaak. Om het tij te keren heeft SeaWorld zijn fokprogramma voor orka’s gestopt. Verder is ge├»nvesteerd in attracties als achtbanen waarbij geen dieren betrokken zijn. Ook werd ingezet op meer educatieve shows.

Seaworld verwelkomde in de eerste maanden van het jaar 3,2 miljoen bezoekers. Dat betekende een stijging met 15 procent op jaarbasis, wat logischerwijs ook terug was te zien in de omzet. De extra toeloop kwam mede door de gunstige timing van de paasvakantie. Die hielp ook andere attractieparken vooruit.