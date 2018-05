Vijftiende stakingsdag AF-KLM

Een deel van het personeel van Air France legt dinsdag opnieuw het werk neer, na ook maandag te hebben gestaakt. Het is de vijftiende stakingsdag onder medewerkers van de KLM-zuster sinds februari. Het slepende conflict dwong topman Jean-Marc Janaillac vrijdag tot aftreden, waardoor de combinatie Air France-KLM volgens kenners een onzekere tijd tegemoet gaat.

Vakbonden eisen per direct een loonsverhoging van 5 procent, maar de luchtvaartmaatschappij vindt die eis onverantwoord. In een poging de bonden te omzeilen, liet Janaillac het personeel van Air France vrijdag stemmen over gematigdere loonvoorstellen van de maatschappij zelf. Een meerderheid stemde tegen. Omdat de bestuurder zijn lot aan de uitkomst had verbonden, kondigde hij zijn vertrek aan.

Die stap geldt als een morele overwinning voor de stakers. Zo stelde vakbond Force Ouvrière dat werknemers zich met hun ‘non’ niet hebben laten ,,chanteren’’ door de directie.

Andere partijen zijn minder triomfantelijk. Bruno Le Maire, Frans minister van Financiën en Economie, zei maandag te vrezen voor de toekomst van Air France-KLM. Beleggers lijken dat sentiment te delen. Het aandeel Air France-KLM ging dinsdag hard onderuit op de beurs.