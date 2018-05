Damrak licht hoger op drukke cijferdag

De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters lieten weinig beweging zien. Op het Damrak werden de resultaten van chemicaliëndistributeur IMCD goed ontvangen. Ook ING en Ahold Delhaize kwamen met kwartaalberichten. Beleggers verwerkten daarnaast het terugtrekken van de Verenigde Staten uit de internationale nucleaire deal met Iran.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 559,50 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 794,15 punten. De beurs in Londen won 0,4 procent. Frankfurt steeg 0,1 procent en Parijs verloor 0,1 procent.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de gestegen olieprijzen en was koploper in de AEX met een winst van 2,2 procent. Ook andere olieproducenten als Total en BP gingen omhoog met winsten van 1,1 en 1,6 procent. De olieprijzen liepen op door de mogelijke hernieuwde sancties van de VS tegen Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent tot 70,96 dollar. Brentolie kostte ook 2,8 procent meer, op 76,96 dollar per vat.

Altice stond onderaan de AEX met een verlies van ruim 3 procent. Het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf is niet van plan zijn Franse divisie van de hand te doen. Ahold Delhaize zakte 1,6 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Het supermarktconcern liet tevens weten dat de beschermingsconstructie tegen overnames met vijftien jaar wordt verlengd.

ING daalde 0,4 procent. Analisten waren niet heel enthousiast over de resultaten van de bank in het eerste kwartaal. Informatieleverancier Wolters Kluwer verloor 0,3 procent na handhaving van de verwachtingen voor 2018.

IMCD was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 7,6 procent. Het bedrijf sloot het eerste kwartaal af met meer winst op een hogere omzet. Voor het hele jaar gaat IMCD uit van een groei van het resultaat.

In Londen klom Vodafone 1 procent. Het Britse telecombedrijf neemt een groot deel van de Europese kabelactiviteiten van het Amerikaanse Liberty Global over. De transactie heeft een waarde van 19 miljard euro.

Siemens won ruim 4 procent. Het Duitse industrie- en technologieconcern verhoogde zijn winstverwachting. In Brussel vielen de kwartaalcijfers van bierbrouwer AB InBev (plus 2,9 procent) in de smaak.

De euro was 1,1834 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder.