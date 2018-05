Europese verkopen smartphones lopen terug

De smartphoneverkopen in Europa zijn in het eerste kwartaal met 6,3 procent teruggelopen. Dat is de grootste kwartaalafname ooit, meldt marktonderzoeksbureau Canalys.

Volgens de marktkenners komt de Europese ,,smartphonemoeheid” vooral op het conto van West-Europa, waar de markt verzadigd is geraakt. In Oost-Europa groeiden de verkopen nog wel, met 12,3 procent.

Samsung blijft de grootste fabrikant gemeten naar verkoopaantallen, voor Apple. Zij verkochten respectievelijk 15,2 miljoen en 10,2 miljoen telefoons. Hun voorsprong op de Chinese nummer drie Huawei slinkt echter. Nieuw in de top vijf is Xiaomi. De Chinese fabrikant snoepte met zijn goedkopere toestellen vooral marktaandeel van Samsung af.

Nokia keerde terug aan het front en was met 1,6 miljoen verkochte telefoons de op vier na grootste speler in Europa. Het merk van de telefoniegrootmacht van weleer is gekocht door het eveneens Finse HMD. Dat bedrijf verkoopt net als Xiaomi telefoons tegen een lage winstmarge om marktaandeel te veroveren, iets dat op lange termijn niet vol te houden is, stelt Canalys.