Frankrijk houdt vast aan belang in Air France

De Franse overheid blijft minderheidsaandeelhouder van Air France-KLM en laat de onderhandelingen met de vakbonden in Frankrijk over aan het volgende bestuur van de luchtvaartgroep. Dat heeft de Franse minister van Financiën en Economie Bruno Le Maire gezegd in een radio-interview.

De bewindsman is erg bezorgd over de situatie. Als de bonden doorgaan met staken dan staat de toekomst van Air France op het spel, zo herhaalde hij. ,,We leven in een wereld waarin veel luchtvaartmaatschappijen verdwenen zijn.” Frankrijk heeft een belang van 12,3 procent in Air France-KLM. Nu aandelen verkopen is volgens Le Maire sowieso niet zo verstandig, omdat de beurskoers van het bedrijf de afgelopen dagen een flinke tik heeft gekregen.

Het slepende conflict dwong topman Jean-Marc Janaillac onlangs zijn vertrek aan te kondigen, nadat een meerderheid van het Air France-personeel tegen zijn uiterste loonbod had gestemd. Dat veroorzaakte een schrikreactie bij beleggers. Franse vakbonden hebben de directie van Air France opgeroepen om de dialoog weer aan te gaan met werknemers.