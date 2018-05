ING krijgt er fors meer klanten bij

ING is er het eerste kwartaal in geslaagd om meer klanten aan te trekken en meer leningen aan de man te brengen, ondanks de hoogoplopende discussie over het salaris van topman Ralph Hamers. Ook profiteerde de bank van lagere risicokosten, met als gevolg dat de winst verder is opgevoerd.

Het financiƫle concern kreeg er wereldwijd ruim 400.000 klanten bij, waardoor het totale klantenbestand aandikte tot 37,8 miljoen. Hamers benadrukt dat ook de relaties met bestaande klanten werden versterkt. De baten van de bank gingen op jaarbasis met 1,4 procent omhoog naar bijna 4,5 miljard euro en de brutowinst steeg met 2,1 procent tot krap 1,7 miljard euro. Onder de streep resteerde uiteindelijk dik 1,2 miljard euro. Dat was 7,2 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar.

ING kwam eerder dit jaar in opspraak vanwege een voorstel voor een forse loonsverhoging voor zijn topman. De bank wilde de beloning van Hamers dit jaar met 50 procent verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. Nadat hier grote publieke en politieke verontwaardiging over was ontstaan, werd het voorstel ingetrokken.