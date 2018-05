Iran en olie in schijnwerpers op Wall Street

Walmart zakte na bekendmaking van de deal ter waarde van 16 miljard dollar 3,1 procent. Het bedrijf verwerft met de aankoop een belangrijke positie op de markt voor e-commerce in India maar moet naar verwachting de komende tijd wel veel geld in Flipkart steken.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger gesloten. Beleggers keken vooral naar de energiesector, vanwege het opzeggen van de nucleaire deal met Iran door de Amerikaanse president Donald Trump een dag eerder. Verder viel de overname van de Indiase webwinkelreus Flipkart door retailgigant Walmart niet in goede aarde.

