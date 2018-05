Kabinet: KLM hoeft niet gered te worden

Zowel Nederland als Frankrijk vindt dat Air France-KLM zelf orde op zaken moet stellen in het hoogopgelopen loonconflict met de Franse vakbonden. Er is geen sprake van dat KLM of het moederbedrijf van de ondergang moet worden gered. Dat heeft vicepremier Hugo de Jonge gezegd na afloop van de ministerraad.

,,Als je kijkt naar wat de stakingen doen met de positie van het bedrijf in de economie, dan is dat natuurlijk zorgelijk”, zei De Jonge. Daar moet volgens de bewindsman snel een einde aan komen. ,,Maar dat is wel een opdracht aan het bedrijf zelf en niet aan de Nederlandse of de Franse overheid.”

De Jonge benadrukte dat Air France-KLM niet in acuut gevaar is. ,,Dus er hoeft geen bedrijf gered te worden.” Wel is het kabinet bezorgd en is er intensief contact met de Franse regering. Beide landen zijn het er volgens de vicepremier over eens dat het bestuur van de luchtvaartgroep de problemen zelf moet oplossen.