‘KLM wil co-topman vanwege onrust in top’

KLM dringt aan op een Nederlandse adjunct-topman bij moederbedrijf Air France-KLM vanwege de onrust bij de Franse tak van de luchtvaartcombinatie. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Bij bestuurders van KLM zouden de irritaties oplopen door de stakingen, verliezen en onrust bij Air France. Die perikelen leidden vrijdag tot het aangekondigde vertrek van topman Jean-Marc Janaillac.

Air France-KLM had tot vijf jaar geleden een tweekoppige leiding. Dat was een overblijfsel van de fusie van de Franse en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in 2004.