‘Mensen kopen minder voor Moederdag’

Steeds minder kinderen zijn van plan hun moeder te verwennen op Moederdag. Desondanks verwachten horeca- en detailhandelsondernemers hogere omzetten dan vorig jaar.

Slechts de helft van de Nederlanders zegt dit jaar iets te doen met Moederdag, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van onderzoeksbureau Q&A. Vorig jaar was dat nog 57 procent. De mensen die wel iets kopen voor hun moeder geven dit jaar per persoon wel een paar procent meer uit. De totale uitgaven zullen naar verwachting met 3 tot 4 procent dalen, volgens het onderzoeksbureau.

Brancheorganisaties zien het minder somber in. Detailhandel Nederland, de Vereniging van Groothandelaren in de Bloemkwekerijprodukten (VGB) en BookDinners, het reserveringsplatform van Koninklijke Horeca Nederland, zeggen juist dat hun achterban het ,,ontzettend druk” heeft en verwachten hogere omzetten dan vorig jaar. BookDinners verwacht 15 procent meer reserveringen en Detailhandel Nederland denkt dat moederdagcadeaus de omzet van zowel fysieke winkels als webwinkels met ,,enkele procenten ten opzichte van 2017” zullen stuwen.

Het meest populaire cadeau blijft een bosje bloemen, blijkt uit de verwachtingen van Q&A. Op bloemenveiling Royal FloraHolland is het dan ook topdrukte. ,,Op basis van voorlopige cijfers verwachten we dat de totale moederdagomzet dit jaar iets hoger zal zijn dan vorig jaar”, laat een woordvoerder van de veiling weten. ,,Daarbij valt op dat met name tuinplanten en kamerplanten het heel goed doen.”

Andere populaire cadeau’s zijn wederom cosmetica, parfum en sieraden, denkt Detailhandel Nederland. Daarnaast zetten steeds meer winkels in op ,,de beleving”. De Bijenkorf doet dit bijvoorbeeld door het organiseren van ,,verwenmomenten” zoals een cosmeticasessie, een fotoshoot of een high-tea, aldus de brancheorganisatie.