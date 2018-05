Nederlands transportbedrijf in Britse handen

Dienstverlener voor logistiek en transport TIP Trailer Services heeft een nieuwe eigenaar. De Britse investeerder I Squared Capital koopt het in Amsterdam gevestigde bedrijf van het Chinese conglomeraat HNA. Met de overname is volgens een ingewijde een bedrag van meer dan 1 miljard euro gemoeid.

TIP verhuurt en leaset opleggers voor vrachtwagens in zeventien landen, waaronder Nederland, Belgiƫ, Duitsland en Canada. Momenteel bezit de onderneming 66.000 trailers en 86 servicecenters.

Het bedrijf begon eind jaren zestig onder de naam Transport Pool met vestigingen in Nederland en Canada, naar eigen zeggen als ’s werelds eerste verhuurder van opleggers. TIP heeft in het verleden ook enkele jaren een beursnotering gehad in onder meer Amsterdam. De nieuwe eigenaar ziet verdere groeikansen voor TIP op de transportmarkt, mede door verbeterde economische omstandigheden.