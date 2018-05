Nikkei eindigt met verlies

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met verlies geëindigd. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit de internationale nucleaire deal met Iran. De Europese Unie houdt wel vast aan de nucleaire overeenkomst met Iran.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de min op 22.408,88 punten. Vooral de farmaceutische bedrijven werden van de hand gedaan. Oliebedrijf Inpex klom 1 procent dankzij de gestegen olieprijzen. De Japanse bierbrouwer Asahi Group won 7,2 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Telecomconcern Softbank, dat na de slotbel met resultaten kwam, won 0,8 procent.

Toyota Motor (plus 3,8 procent) kwam tijdens de beurshandel met cijfers. De grootste autofabrikant van Japan boekte afgelopen boekjaar meer winst. Ook de verwachting voor het lopende boekjaar viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. Toyota kondigde tevens aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een overwegend hoger beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent en de Kospi in Seoul dikte 0,1 procent aan.