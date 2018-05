Omzet en winst dalen bij VodafoneZiggo

VodafoneZiggo heeft het afgelopen kwartaal zowel de omzet als de winst zien dalen. De omzetdaling was grotendeels het gevolg van nieuwe Europese roamingregels en minder verkochte mobiele telefoons.

De totale opbrengsten van het fusiebedrijf kwamen uit op 972 miljoen euro uit, 4 procent minder dan vorig jaar. De operationele winst daalde van 54 miljoen euro vorig jaar tot 31 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar.

,,De helft van de omzetdaling is het gevolg van nieuwe regels op het gebied van roaming”, liet financieel directeur Ritchy Drost weten. ,,De markttrend dat consumenten steeds vaker een Sim Only-abonnement nemen heeft geleid tot de lagere verkoop van mobiele telefoons.”

De financiĆ«le doelstelling van het fusiebedrijf blijft een stabiel jaar ten opzicht van vorig jaar, ondanks de lagere winst en omzet in de afgelopen periode. Drost gelooft met name in groei in de rest van 2018 door de klantengroei in het eerste kwartaal. ,,Daarnaast verwacht ik dat de impact van regulering zal afnemen.”