Progressie bij verduurzaming beleggingen ABP

Pensioenfonds ABP vordert met de verduurzaming van zijn beleggingsportefeuille. Zo daalde de CO2-uitstoot van de beleggingen van Nederlands grootste pensioenfonds vorig jaar fors en is deze al meer dan een kwart lager dan in 2014. ABP zegt hierdoor nu al te voldoen aan zijn CO2-doelstelling voor 2020.

Daarbij hielp mee dat het vorig jaar financieel aantrekkelijker was om te beleggen in sectoren die minder CO2 uitstoten, zoals de ICT en de financiƫle sector.

De pensioenreus heeft zich een paar jaar terug tevens ten doel gesteld om zijn beleggingen die bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering en andere maatschappelijke vraagstukken, te verdubbelen van 29 miljard euro in 2015 naar 58 miljard euro in 2020. Eind 2017 stond de teller al op bijna 50 miljard euro. Dit is ruim 12 procent van het totale ABP-vermogen, blijkt uit het duurzaamheidsverslag van het fonds.

In het rapport geeft ABP ook aan wat het aan bedrijven vraagt als het gaat om mensen- en arbeidsrechten. Vorig jaar is het fonds ook meer aandacht gaan besteden aan ICT-bedrijven. Hier kunnen immers zogeheten digitale rechten als privacy en vrijheid van meningsuiting onder druk komen te staan, aldus ABP.