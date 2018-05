T-Mobile voelt concurrentie op telecommarkt

T-Mobile Nederland voelt de stevige concurrentie op de Nederlandse telecommarkt. Ondanks dat de provider er afgelopen kwartaal 83.000 nieuwe klanten bijkreeg, ging de omzet toch omlaag. Topman Søren Abildgaard benadrukt dat de winstgevendheid wel toenam

T-Mobile zag de opbrengsten op jaarbasis met bijna een tiende teruglopen tot 309 miljoen euro. Dat is voor een groot deel het gevolg van nieuwe boekhoudregels, maar ook geschoond voor die effecten was sprake van 2 procent omzetkrimp. Wat het voor T-Mobile onder meer zo moeilijk maakt is dat de provider in tegenstelling tot zijn grootste concurrenten KPN en VodafoneZiggo niet zelf beschikt over een landelijk dekkend, vast netwerk voor breedbandinternet.

Volgens Abildgaard kunnen de grote rivalen hun prijzen op de mobiele markt erg laag houden door hun tarieven voor gebruik van het vaste netwerk te verhogen, een luxe die T-Mobile niet heeft. Behalve de prijsdruk in de markt haalde T-Mobile ook een stuk minder omzet uit de verkoop van handsets. Dit heeft echter nagenoeg geen impact op de winstgevendheid.

T-Mobile werkt eraan om zich beter te wapenen tegen de concurrentie. Zo werd eind vorig jaar de overname aangekondigd van Tele2 Nederland. Als die deal voor het einde van 2018 is afgerond, is T-Mobile in Nederland wat betreft schaalgrootte ,,nog steeds geen Barcelona of Real Madrid”, legt Abildgaard uit. ,,Maar dan zijn we wel een speler die wedstrijden van die twee kan winnen.”

De telecomaanbieder zag het aantal vaste en mobiele klanten afgelopen kwartaal wederom stevig toenemen, tot net boven de 4 miljoen van een kleine 3,8 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat, gecorrigeerd voor effecten van de nieuwe boekhoudregels, lag 12 procent hoger dan een jaar geleden. Daarmee is T-Mobile het jaar in de ogen van Abildgaard in ieder geval goed begonnen. Hij wil geen voorspellingen doen voor de resultaten in de volgende kwartalen.