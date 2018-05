Wall Street opent hoger na einde Iran-deal

Greipel wint bij rentree in Duinkerke

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent hoger op 24.456 punten. De breder samengestelde S&P 500 dikte eveneens 0,4 procent aan tot 2683 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 7289 punten.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Beleggers verwerkten het opzeggen van de nucleaire deal met Iran door de Amerikaanse president Donald Trump. Een dag eerder reageerden de markten daar nog nauwelijks op. Verder werd gekeken naar enkele macro-economische publicaties en ontwikkelingen op de obligatiemarkt.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Beleggers verwerkten het opzeggen van de nucleaire deal met Iran door de Amerikaanse president Donald Trump. Een dag eerder reageerden de markten daar nog nauwelijks op. Verder werd gekeken naar enkele macro-economische publicaties en ontwikkelingen op de obligatiemarkt.

