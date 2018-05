Apple schrapt bouw groot datacenter Ierland

Apple ziet af van de bouw van een groot datacenter ter waarde van 1 miljard dollar in Ierland vanwege jarenlange vertragingen bij de goedkeuring en planning. Dat liet het Amerikaanse technologieconcern weten vanuit Dublin.

Apple had in februari 2015 het plan aangekondigd om een groot datacenter te bouwen in het westen van Ierland, met een oppervlakte van wel 23 voetbalvelden. Eigenlijk was het de bedoeling dat het project in 2017 afgerond zou worden. Er kwamen echter klachten over onder meer de impact op het milieu, waardoor steeds maar weer vertraging werd opgelopen met vergunningen en planning. De fabrikant van de iPhone noemt de hele gang van zaken rond het project ,,teleurstellend”.

Apple heeft zijn Europese hoofdkantoor in Ierland, met meer dan 6000 werknemers.