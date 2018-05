Britse centrale bank laat rente ongemoeid

De Britse centrale bank heeft zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd gelaten. Ook de omvang van het opkoopprogramma wordt niet veranderd. In november schroefde de Bank of England (BoE) nog voor het eerst in ruim tien jaar de rente op, van 0,25 procent naar 0,5 procent.

Aanvankelijk rekenden kenners overigens wel op een rentestap deze maand. Maar door een reeks zwakkere economische cijfers en enkele voorzichtige uitlatingen van centralebankpresident Mark Carney, hadden de meeste economen die verwachting pas al overboord gegooid. Er waren binnen het bestuur van de BoE zeven stemmen voor het handhaven van de rente en twee voor een verhoging.

Vooral het koude winterweer had in het eerste kwartaal een remmend effect op de Britse economie. Met de renteverhoging van november werd een renteverlaging van iets meer dan een jaar ervoor in de nasleep van het brexitreferendum teruggedraaid.

De rente is een belangrijk instrument om de inflatie op of rond de 2 procent te krijgen en houden. In Groot-Brittannië is de inflatie al tijden te hoog. De beleidsmakers van de Britse centrale bank zien de inflatie inmiddels wel wat sterker afkoelen dan voorheen. Op basis daarvan denken ze dat deze binnen twee jaar wel op het gewenste peil kan komen.