Kleine winst voor Japanse beurs

De Japanse effectenbeurs is donderdag met een kleine winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street. De focus bleef gericht op de energiesector vanwege de oplopende olieprijzen na het opzeggen van de nucleaire deal met Iran door de Verenigde Staten.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de plus op 22.497,18 punten. Het Japanse oliebedrijf Inpex dikte 3,4 procent aan dankzij de hogere olieprijzen. Telecomconcern Softbank zakte 2,3 procent na teleurstellende resultaten. De resultaten van Mitsubishi Motors vielen wel in de smaak bij beleggers. De Japanse autofabrikant maakte een koerssprong van ruim 9 procent.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen ook omhoog. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,1 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de producentenprijzen in China in april iets sterker zijn gestegen dan een maand eerder. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,2 procent bij en de Kospi in Seoul won 0,5 procent.

In Maleisiƫ bleef de beurs dicht vanwege de onverwachte verkiezingswinst van de 92-jarige oud-premier en oppositieleider Mahathir Mohamad. Het land krijgt daarmee voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk een andere regeringscoalitie dan het Barisan Nasional (Nationaal Front). Ook vrijdag zal de beurs in Kuala Lumpur waarschijnlijk gesloten blijven.