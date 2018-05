Olieprijs omhoog na aanval Israël op Syrië

De olieprijzen gingen donderdag verder omhoog na de Israëlische aanval op Iraanse doelen in Syrië als vergelding voor een raketaanval van Iraanse strijdkrachten op Israëlische gebieden. Door die confrontatie laaiden de zorgen over de toenemende onrust in het Midden-Oosten verder op.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) stond rond het middaguur 0,7 procent hoger op 71,63 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent tot 77,50 dollar per vat. Daarmee staan de prijzen op het hoogste niveau sinds het najaar van 2014. Woensdag gingen de olieprijzen nog sterk omhoog na het opzeggen van de Iraanse nucleaire deal door de Amerikaanse president Donald Trump en de dreiging van nieuwe sancties tegen het land.