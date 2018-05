UniCredit profiteert van kostenbesparingen

De Italiaanse bank UniCredit heeft in het eerste kwartaal van het jaar weten te profiteren van kostenbesparingen en het verbeteren van de leningenportefeuille. Dat kwam donderdag naar voren uit een handelsbericht.

Het financieel concern zette een winst in de boeken van ruim 1,1 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 907 miljoen euro en veel hoger dan analisten in doorsnee hadden voorzien. UniCredit wist de operationele kosten met meer dan 5 procent terug te dringen.

De grootste bank van Italië schrapte de afgelopen jaren duizenden banen en haalde miljarden op bij beleggers om financieel gezond te worden. Ook lukte het topman Jean-Pierre Mustier, die bezig is aan zijn tweede termijn, het aantal slechte leningen te verkleinen. UniCredit mikt op een jaarwinst van 4,7 miljard euro in 2019.