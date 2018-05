Air France-KLM toont herstel op Damrak

Air France-KLM toonde vrijdag herstel op de beurs in Amsterdam. Het door stakingen en onrust aan de top geplaagde luchtvaartconcern is met nieuwe vervoerscijfers gekomen en die konden beleggers wel bekoren. Overigens is de beurskoers van het bedrijf nog steeds fors lager dan voor het begin van alle reuring.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 562,27 punten. De MidKap met Air France-KLM won 0,6 procent tot 796,66 punten. De beurs in Londen steeg verder 0,3 procent, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,2 procent.

Air France-KLM kreeg er bijna 5 procent bij en was daarmee de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen. Door de recente stakingen bij Air France vervoerde de luchtvaartgroep in april minder passagiers. Wel waren de vliegtuigen wat beter gevuld. Ook blijkt uit de cijfers dat de prijzen die Air France-KLM kan vragen voor zijn tickets nog altijd in de lift zitten.

In de AEX was staalconcern ArcelorMittal (plus 2,3 procent) in trek na goed ontvangen kwartaalcijfers. ’s Werelds grootste staalproducent boekte in het eerste kwartaal de hoogste winst in zes jaar, dankzij betere resultaten in BraziliĆ« en Europa.