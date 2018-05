‘Zoektocht financieel topman Uber moeizaam’

Onlinetaxidienst Uber heeft grote moeite met het vinden van een nieuwe financieel directeur. Volgens ingewijden is een belangrijke topkandidaat inmiddels afgehaakt, aldus zakenkrant The Wall Street Journal.

Naar verluidt wilde Uber de financieel topman van softwarebedrijf VMware, Zane Rowe, als financieel eindverantwoordelijke. Hij heeft echter aangegeven dat bij een toenadering afwijzend te zullen reageren. Uber heeft al sinds 2015 geen financieel directeur. Woordvoerders van zowel Uber als VMware wilden niet reageren.

The Wall Street Journal wijst er op dat topman Dara Khosrowshahi van Uber nu enigszins onder druk van beleggers en de eigen raad van commissarissen zal komen te staan. Een financieel bestuurder is cruciaal in de voorbereidingen van een beursgang, waar Uber al tijden naar lonkt en die volgens kenners voor komend jaar op de rol staat.