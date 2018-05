Brussels Airlines maakt zich op voor staking

De directie van Brussels Airlines probeert boze piloten bij de luchtvaartmaatschappij maandag nog voor zich te winnen met een nieuw loonvoorstel. Maar dat verandert waarschijnlijk niets aan de grote stakingen die zijn aangekondigd bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Naar verwachting leggen maandag en woensdag honderden piloten het werk neer. Waarschijnlijk zullen er ook honderden vluchten uitvallen. De acties gaan volgens de laatste berichten in ieder geval door. Het conflict met de piloten draait onder meer om pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé.

Het is sowieso erg onrustig bij Brussels Airlines. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar van het Duitse moederconcern Lufthansa te horen dat het meer zaken samen moet gaan doen met Eurowings, een andere maatschappij van Lufthansa. Het personeel is bang dat dit veel banen kost in België. Dit weekend meldde zakenkrant De Tijd dat er zowat 190 banen op de tocht zouden staan. Dit is door de directie van Brussels Airlines evenwel ontkend ,,Het is juist onze bedoeling om te groeien en we werven momenteel personeelsleden aan, ook administratieve krachten”, aldus een woordvoerster.