ABN AMRO onderuit op rustige beursdag

De AEX-index in Amsterdam is maandag na een kabbelende beursdag met een kleine plus gesloten. Op het Damrak was ABN AMRO de gebeten hond na een teleurstellend kwartaalbericht. Elders in Europa gingen de graadmeters licht omlaag. Beleggers waren aan het einde van de kwartaalcijferperiode voorzichtig, in afwachting van de verdere ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de VS en China.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 563,52 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 800,03 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt zakten 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

ABN AMRO ging bij de hoofdfondsen 6 procent omlaag. De bank moest in het eerste kwartaal relatief veel geld opzijzetten voor slechte leningen. Mede daardoor kwam de winst iets lager uit. Volgens analisten van KBC Securities moet de bank daarnaast meer doen om te overtuigen dat het aan de eigen groeiverwachtingen kan voldoen.

Grootste stijger in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 4 procent. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting won 1,1 procent na de overname van het Chinese LiteMagic Technologies.

In de MidKap was kunstmestproducent OCI de grootste stijger met een plus van 5,3 procent. Air France-KLM klom 1 procent. KLM-baas Pieter Elbers benadrukte in het tv-programma Buitenhof dat een scheiding met Air France geen optie is. De Franse krant Le Figaro meldde dat Anne-Marie Couderc een deel van de taken van topman Jean-Marc Janaillac over zal nemen.

EDP maakte in Lissabon een koerssprong van ruim 9 procent. Het Chinese staatsbedrijf Three Gorges wil het Portugese energiebedrijf voor zo’n 9 miljard euro overnemen. EDP zal het bod naar verluidt deze week formeel afwijzen. In Frankfurt steeg HelloFresh 7 procent. De bezorger van maaltijdboxen kreeg er afgelopen kwartaal veel klanten bij en verhoogde zijn groeiverwachting.

Airbus zakte 2,4 procent in Parijs. Bij vliegtuigbouwer vertrekt volgend jaar ook financieel directeur Harald Wilhelm. Met zijn aftreden is de wisseling van de volledige top van het concern compleet. Topman Tom Enders liet eerder al weten na de aandeelhoudersvergadering in april 2019 op te stappen.

De euro was 1,1972 dollar waard, tegen 1,1942 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 71,18 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer, op 78,25 dollar per vat.