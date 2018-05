Nikkei begint week met winst

De Japanse effectenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Het was de derde winstdag op rij. De stemming werd gesteund door beter dan verwachte kwartaalcijfers van cosmeticaconcern Shiseido. Ook elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters overwegend omhoog.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent hoger op 22.865,86 punten na een licht lagere opening. Shiseido, een zwaargewicht in de index, maakte een koerssprong van bijna 16 procent en bereikte het hoogste niveau ooit. Het concern kwam met sterke kwartaalcijfers naar buiten.

Camerafabrikant Olympus zakte daarentegen 3 procent tot de laagste koers sinds oktober vorig jaar. De winstverwachting die het bedrijf gaf voor het boekjaar dat loopt tot maart 2019 viel lager uit dan analisten hadden verwacht. Fujifilm won 1,7 procent. De Amerikaanse printerfabrikant Xerox heeft de miljardenovername door het Japanse concern eenzijdig afgeblazen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,3 procent bij. De Kospi in Seoul bleef wat achter met een min van 0,1 procent door een koersverlies van ruim 2 procent van zwaargewicht Samsung.

In Maleisiƫ ging de beurs weer open na de onverwachte verkiezingswinst van de 92-jarige oud-premier en oppositieleider Mahathir Mohamad afgelopen week. De hoofdindex in Kuala Lumpur won uiteindelijk 0,4 procent.