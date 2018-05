Staking Brussels Airlines treft veel vluchten

Door de staking van piloten wordt maandag driekwart van de vluchten bij Brussels Airlines geschrapt. Dat maakte de Belgische luchtvaartmaatschappij bekend. Wel is er in de loop van de ochtend een gesprek tussen de directie en de vakbonden voorzien, om toch tot een akkoord te komen.

Het conflict met de piloten draait onder meer om pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. Het is sowieso erg onrustig bij Brussels Airlines. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar van het Duitse moederconcern Lufthansa te horen dat het meer zaken samen moet gaan doen met Eurowings, een andere maatschappij van Lufthansa. Het personeel is bang dat dit veel banen kost in België.