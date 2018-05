‘Wall Street staat voor hogere opening’

De beurzen in New York openen de nieuwe handelsweek naar verwachting in de plus. Beleggers maken zich op voor een nieuw topoverleg tussen China en de Verenigde Staten over hun handelspolitiek. Maandag werd bekend dat de Chinese vicepremier Liu He naar Washington afreist voor een ontmoeting op het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Een tweet van Donald Trump zorgde al voor voorzichtig optimisme over die dinsdag geplande bijeenkomst. De Amerikaanse president maakte via Twitter bekend een handelsverbod voor het Chinese telecombedrijf ZTE op te heffen. Via hetzelfde medium liet Trump weten samen met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping te zoeken naar een manier de maker van onder meer smartphones te helpen.

Dat is ook goed nieuws voor Amerikaanse toeleveranciers als Google, dat besturingssysteem Android levert, en chipconcern Qualcomm. Dat laatste bedrijf krijgt binnenkort mogelijk ook meer duidelijkheid over de beoogde aankoop van zijn Nederlandse branchegenoot NXP. Chinese autoriteiten hebben naar verluidt hun onderzoek inzake die overnameplannen heropend.

Een andere grote samensmelting in de technologiesector lijkt te stranden. De kopieermachine- en printerfabrikant Xerox zet een streep een miljardenfusie met het Japanse Fujifilm, na fel protest van activistische aandeelhouders. Xerox-topman Jeff Jacobson en vijf bestuurders hebben ontslag genomen. Volgens Fujifilm mag het afblazen van de transactie niet zomaar.

Facebook kwam met nieuws naar buiten over het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Het internetbedrijf meldde tweehonderd apps de toegang tot het sociale medium te hebben ontzegd. Die schorsing blijft in stand gedurende een onderzoek naar mogelijk datamisbruik door die apps.

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla staat in de schijnwerpers om personeelsperikelen. Een hooggeplaatste manager zou zijn overgestapt naar concurrent Waymo, onderdeel van Alphabet. De fabrikant van elektrische auto’s maakte eerder bekend dat een belangrijke ingenieur ,,een tijdje vrij heeft genomen”, naar verluidt wegens productieproblemen bij het Model 3.

Vrijdag lieten de belangrijkste beursgraadmeters een gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 24.831,17 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2727,72 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor een fractie tot 7402,88 punten.