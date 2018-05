AEX opent met verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood. Beleggers verwerkten de resultaten van grote Europese bedrijven als Allianz, Commerzbank en Crédit Agricole. Op het Damrak kwam een aantal kleinere bedrijven met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent lager op 562,20 punten. De MidKap verloor een fractie tot 799,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven won de producent van elektromagnetische componenten Kendrion meer dan 6 procent, na een positief rapport en een koopadvies van analisten van Berenberg.