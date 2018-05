EasyJet heeft wind in de rug

Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in de eerste zes maanden van haar gebroken boekjaar meer passagiers vervoerd. Dat leidde voor de Britse prijsvechter tot een hogere omzet en een lager verlies.

Het aantal passagiers dat met easyJet vloog bedroeg van oktober tot en met maart 36,8 miljoen. Dat was een stijging van 3 miljoen, waarvan 700.000 op conto kwamen van de Berlijnse luchthaven Tegel waar easyJet sinds januari actief is na de overname van delen van het failliete Air Berlin. De onderneming voerde haar capaciteit op met bijna 8 procent, maar had ook vollere vliegtuigen. De bezettingsgraad kwam uit op 91,1 procent.

De omzet van easyJet ging met 19,5 procent omhoog naar 2,2 miljard pond, omgerekend circa 2,5 miljard euro. Het verlies voor belastingen kwam uit op 68 miljoen pond. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 236 miljoen pond.