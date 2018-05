‘Facebook blijft vaag over privacy’

Facebook blijft te vaag in zijn antwoorden op vragen over het privacyschandaal rond het sociale medium, vinden leden van het Britse parlement. Ze stuurden het bedrijf onlangs 39 vragen over de omgang met persoonlijke gegevens en nepnieuws. De schriftelijke reactie daarop schiet volgens de volksvertegenwoordigers nog ernstig tekort.

Het ging om vragen die technologisch topman Mike Schroepfer onbeantwoord liet toen hij voor een parlementscommissie verscheen. Het ging daarbij onder meer om de controverse rond het campagnebedrijf Cambridge Analytica, dat toegang kreeg tot gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers. Die werden onder andere gebruikt bij de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.

De commissie vindt het spijtig dat Facebook om de hete brei blijft heen draaien. ,,We zijn teleurgesteld dat een bedrijf met de middelen als die van Facebook er niet voor kiest voldoende informatie en transparantie te verschaffen”, aldus voorzitter Damian Collins. Hij kondigde aan de vragen opnieuw op te sturen, in de verwachting alsnog een bevredigend antwoord te krijgen.