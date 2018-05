Groeitempo Duitse economie zwakt af

De Duitse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar minder sterk gegroeid dan in het vierde kwartaal van 2017. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van het Duitse federale statistiekbureau.

De economie van Duitsland groeide met 0,3 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal, toen nog sprake was van een economische vooruitgang met 0,6 procent. Economen hadden in doorsnee een groei met 0,4 procent voorspeld.

Op jaarbasis liet de grootste economie van Europa een plus van 2,3 procent zien, tegen 2,9 procent in de voorgaande periode. Hier werd door kenners gemiddeld een groei met 2,4 procent verwacht.