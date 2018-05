Hoekstra blij met rol Elbers bij AF-KLM

Minister Wopke Hoekstra van Financiën is blij met de rol die KLM-topman Pieter Elbers gaat spelen in het hoofdbestuur van moederbedrijf Air France-KLM. Hij maakt daaruit op dat het bedrijf niet van plan is onder druk van het Franse personeel het roer radicaal om te gooien.

Elbers maakt deel uit van een driemanschap dat na het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac de dagelijkse leiding bij Air France-KLM op zich neemt, net als zijn collega Franck Terner van Air France. Financieel directeur van de luchtvaartgroep Frédéric Gagey is voorlopig eindverantwoordelijk.

Janaillac stapte op na een hoogopgelopen loonconflict met het Franse personeel. Hoekstra herhaalde tijdens een luchtvaartdebat in de Tweede Kamer dat het kabinet de vinger aan de pols houdt bij Air France-KLM, maar dat het bedrijf de interne problemen echt zelf zal moeten oplossen.

Elbers heeft de afgelopen jaren bij KLM veel werk gemaakt van verbetering van de productiviteit en daarmee de concurrentiepositie. Door die maatregelen te koppelen aan investeringen in groei en betere vliegtuigen, wist hij het personeel daarin mee te krijgen.

Dat de KLM-topman nu een belangrijke rol krijgt in het groepsbestuur, ziet Hoekstra als een teken dat de top in Parijs ervan doordrongen is dat de hele luchtvaartgroep door moet gaan op de ingeslagen weg. Dat geldt ook voor Air France, waar datzelfde beleid tot dusver niet uit de verf is gekomen.