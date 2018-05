Sterke consumptie helpt economie vooruit

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de periode daarvoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn vooral de bestedingen van consumenten flink toegenomen. Ook het verder aantrekken van de investeringen hielp de Nederlandse economie vooruit.

Van de export moest Nederland het iets minder hebben. De kwartaalgroei is over de gehele linie iets minder sterk dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, toen het bruto binnenlands product (bbp) nog met 0,7 procent toenam. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 is de economie met 2,8 procent gegroeid, aldus een eerste raming van het statistiekbureau.

Consumenten geven al zestien kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. Maar dit keer was de plus op dit vlak, met ruim 3 procent, wel heel erg sterk. Het ging om de sterkste consumptiegroei in dik zeventien jaar. Er werd vooral meer uitgegeven aan auto’s, elektrische apparaten, kleding en de inrichting van woningen. Ook hebben Nederlanders over de gehele linie meer gas verbruikt dan een jaar terug.

Volgens het CBS is het stevig oplopen van de consumptie in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid. Ook de werkloosheid neemt steeds verder af en de woningmarkt zit nog altijd in de lift.

Opmerkelijk is wel dat de import voor het eerst in ruim twee jaar harder aantrok dan de export. De uitvoer van goederen en diensten dikte op jaarbasis met bijna 4 procent aan. Een kwartaal eerder groeide de export nog bijna twee keer zo sterk. De import ging met bijna 5 procent vooruit.

Wat betreft bedrijfssectoren deden vooral de bouw en de zakelijke dienstverlening het goed. Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. Door het verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen was de delfstoffenwinning de sector met de grootste krimp, met een min van 10 procent.

Het statistiekbureau heeft de cijfers overigens gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Het eerste kwartaal telde dit jaar een werkdag minder dan vorig jaar. Zonder die correctie was de groei op jaarbasis op 3 procent uitgekomen.