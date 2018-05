Topman Vodafone kondigt vertrek aan

Topman Vittorio Colao van telecomgigant Vodafone treedt in oktober terug na tien jaar aan het roer te hebben gestaan bij het Britse bedrijf. Per 1 oktober neemt financieel directeur Nick Read het stokje over van Colao.

De 56-jarige Colao is sinds juli 2008 topman van het telecomconcern. Vodafone gaf in een bericht over de jaarcijfers geen reden voor zijn vertrek. Er is al een opvolger voor Read als financieel directeur aangewezen, Margherita Della Valle.

Vodafone meldde verder dat de groepsomzet in het eind maart afgesloten gebroken boekjaar met 2,2 procent is gedaald tot 46,6 miljard euro. Dat kwam hoofdzakelijk door de afsplitsing van de Nederlandse activiteiten in het samenwerkingsverband VodafoneZiggo en negatieve wisselkoerseffecten. De operationele winst ging met ruim 15 procent omhoog tot 4,3 miljard euro, mede dankzij kostenbesparingen.