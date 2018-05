Daling contante betalingen zet door

Nederlanders hebben afgelopen jaar minder met contant geld en meer met hun pinpas afgerekend. Het aandeel van contante betalingen kwam vorig jaar uit op 41,4 procent, van 45 procent het jaar ervoor, zo blijkt uit het jaarverslag van Betaalvereniging Nederland.

Bij de pinbetalingen werd contactloos steeds belangrijker. Was in 2016 nog 17,7 procent van de betalingen contactloos, vorig jaar was dat al ruim 40 procent. Voor onlinebetalingen is iDEAL nog altijd de populairste betaalmethode en de populariteit daarvan neemt alleen maar toe. Ruim vier op de vijf betalingen bij webwinkels gebeurt op die manier.

De meeste betalingen bij webwinkels worden nog altijd vanachter de computer gedaan. In 2016 was dat nog in haast driekwart van alle gevallen zo. Dat percentage neemt echter wel af naar een kleine 70 procent, vooral ten faveure van de smartphone die nu in 13,4 procent van de gevallen wordt gebruikt. De tablet is met bijna 15 procent nog wel populairder, maar lijkt snel ingehaald te gaan worden.

Ook internetbankieren gebeurt steeds vaker op een mobiel apparaat. Opvallend is ook dat vooral kleine betalingen met smartphones en tablets worden gedaan. Het gemiddelde bedrag per betaling ligt op de computer negentien keer zo hoog.

Verder geeft Betaalvereniging Nederland aan vorig jaar veel tijd te hebben besteed aan de invoering van de Europese betaalrichtlijn PSD2. Die geeft burgers meer mogelijkheden om hun bankgegevens door meerdere diensten te laten gebruiken, zoals het laten samenstellen van een huishoudboekje. Dat brengt echter ook risico’s met zich mee. Ook snellere betalingsverwerking is een belangrijk aandachtspunt geweest voor het samenwerkingsverband van onder meer banken en financiële dienstverleners.