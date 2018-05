Michael Bloomberg lanceert Chinees ‘Davos’

Michael Bloomberg organiseert dit najaar een nieuwe topbijeenkomst tussen kopstukken uit de wereldpolitiek en het zakenleven. Het New Economy Forum, zoals het evenement gaat heten, staat in het teken van de opkomst van China als economische wereldmacht en de gevolgen daarvan. Dat laat de Amerikaanse zakenman en miljardair weten aan zakenkrant Financial Times.

De bijeenkomst wordt al een concurrent genoemd van het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) in Davos. Volgens Bloomberg zijn de thema’s die bij zijn topbijeenkomst aan bod komen minder uiteenlopend dan bij de Zwitserse evenknie. ,,Deze conferentie is gericht op China als opkomende macht en hoe we allemaal kunnen samenwerken”, legt hij uit.

De oud-burgemeester van New York en oprichter van persbureau Bloomberg zegt ook enkele bekende namen te hebben gestrikt voor de eerste editie, die in november in Peking plaatsheeft. Zo is de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger (94) van de partij. Ook Janet Yellen, tot voor kort preses van de Federal Reserve, zal haar opwachting maken in de Chinese hoofdstad. Bloomberg werkt voor het forum samen met een denktank die is verbonden aan de Chinese overheid.