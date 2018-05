Altice straalt op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag vrijwel vlak geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de hervatting van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak werden de resultaten van Altice goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 565,87 punten. Bij de hoofdfondsen noteerden ArcelorMittal en Signify, de nieuwe naam van Philips Lighting, ex-dividend. De MidKap steeg 0,2 procent tot 802,06 punten. De graadmeters in Londen en Frankfurt stonden vlak, Parijs won 0,1 procent

Altice was koploper in de AEX met een winst van ruim 7 procent. Het kabel- en telecomconcern, dat wordt omgedoopt tot Altice Europe, heeft in het eerste kwartaal meer klanten aangetrokken in de belangrijke Franse markt. Volgens Altice-oprichter Patrick Drahi laten de resultaten zien dat het bedrijf vooruitgang boekt met zijn prestatieverbeteringsprogramma.