Altice verreweg grootste winnaar in AEX

Kabel- en telecomconcern Altice is donderdag de grote uitblinker geweest op de beurs in Amsterdam vanwege goed ontvangen resultaten. Beleggers reageerden verder op de hervatting van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. Ook zaten de olieprijzen duidelijk in de lift. De Europese beursgraadmeters gingen met winsten de handel uit.

Met een plus van ruim 12 procent ging Altice met afstand op kop bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het bedrijf, dat wordt omgedoopt tot Altice Europe, trok in het eerste kwartaal meer klanten aan in de belangrijke Franse markt. Volgens oprichter Patrick Drahi laten de resultaten zien dat het bedrijf vooruitgang boekt met zijn prestatieverbeteringsprogramma.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,7 procent hoger op 568,96 punten. In de lijst noteerden ArcelorMittal en Signify, de nieuwe naam van Philips Lighting, ex-dividend. De MidKap steeg 0,6 procent tot 805,71 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1 procent.

NN Group (plus 0,3 procent) kwam ook met een kwartaalbericht. De verzekeraar kondigde aan nog dieper in de kosten te gaan snijden. Ontslagen worden niet uitgesloten. Bouwer VolkerWessels zag het kwartaalresultaat daarnaast flink dalen en zakte dik 2 procent.

In Frankfurt viel het handelsbericht van Ceconomy in goede aarde. Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt won bijna 4 procent. A.P. Møller-Maersk kelderde een kleine 9 procent in in Kopenhagen na een onverwacht kwartaalverlies van de containervervoerder.

In Londen maakte Ocado een koerssprong van 44 procent. Beleggers reageerden verheugd op een exclusieve deal van de Britse onlinesupermarkt met het Amerikaanse supermarktconcern Kroger. Branchegenoot Ahold Delhaize zakte in Amsterdam na dat nieuws juist een kleine 2 procent.

De olieprijzen zijn aanzienlijk gestegen sinds Trump de nucleaire deal met OPEC-lid Iran heeft opgezegd, maar ook lagere voorraden in de Verenigde Staten en wereldwijde productiebeperkende afspraken stutten de prijs. De prijs voor een vat Brentolie kwam 1,3 procent hoger uit op 80,32 dollar. Daarmee bewoog de prijs rond het hoogste niveau in jaren. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg daarnaast met 0,5 procent, tot 71,76 dollar.

De euro was 1,1789 dollar waard, tegen 1,1785 dollar een dag eerder.