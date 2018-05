RTL verdient meer aan tv-spotjes in Nederland

Mediabedrijf RTL heeft het afgelopen kwartaal meer geld verdiend aan televisiereclame in de belangrijke markten Nederland, Duitsland en Frankrijk. Die hogere opbrengsten werden echter grotendeels tenietgedaan door ongunstige wisselkoerseffecten. Dat blijkt uit een donderdag verschenen handelsbericht.

De kwartaalomzet steeg met 0,8 procent tot iets meer dan 1,4 miljard euro. Als onder meer de wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten, dan was sprake van een stijging met 2,6 procent. Het bedrijfsresultaat zakte met bijna 2 procent tot 259 miljoen euro. De winstdaling kwam onder meer door verliezen bij de Franse voetbalclub Girondins, waar RTL een belang in heeft. De nettowinst daalde van 137 miljoen tot 111 miljoen euro.

De Nederlandse streamingsdienst Videoland groeide sterk. De dienst had aan het einde van het afgelopen kwartaal 82 procent meer betalende abonnees dan vorig jaar. De digitale groei van de hele RTL-groep zwakte flink af. De opbrengsten stegen met 7 procent tegenover bijna 50 procent een jaar eerder.

De resultaten van het eerste kwartaal zijn niet per se een indicatie voor de rest van het jaar, zei topman Bert Habets. ,,Met name in jaren met grote sportevenementen zoals het komende WK voetbal.” De Nederlander verwacht dat door dat evenement de seizoensgebonden inkomsten uit reclamespotjes hoger dan normaal zullen uitvallen.

De totale omzet zal eveneens groeien, verwacht het bedrijf. De drijvende krachten achter die groei zijn naar verwachting de digitale tak en televisieproductiebedrijf FremantleMedia.