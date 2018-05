Zwitserleven zorgt voor pensionado’s Heijmans

Zwitserleven neemt de pensioenaanspraken van het pensioen­fonds voor het personeel van bouwbedrijf Heijmans over. In totaal gaat het over 2200 deelnemers, die nu volgens de verzekeringsdochter van Vivat ook van het ‘Zwitserleven Gevoel’ kunnen genieten. Voor hen wordt onder meer een pensioenkorting van 2 procent, die het fonds eerder doorvoerde, ongedaan gemaakt en hersteld.

Zwitserleven spreekt van een ,,win-winsituatie” voor alle betrokken partijen. ,,Door de overname van de verhoogde aanspraken is het voor Pensioenfonds Heijmans mogelijk om zekerheid te realiseren en Zwitserleven krijgt door de overname nieuwe gelden binnen waarmee extra kan worden belegd, en dat zorgt weer voor extra rendement”, aldus Hans Visser die bij Zwitserleven gaat over de pensioenen.

De verzekeraar besloot vorig jaar ook al om voortaan zorg te dragen voor de oudedagvoorziening van personeel in de technische groothandel.