Action deels in de etalage

De Britse eigenaar 3i van winkelketen Action doet waarschijnlijk een deel van zijn belang in de prijsvechter van de hand. Dat liet een woordvoerster van de investeerder weten na berichtgeving van het Financieele Dagblad.

3i heeft op dit moment zo’n 80 procent van Action in handen, maar wil niet volledig uit het van oorsprong Nederlandse bedrijf stappen. De firma wil zijn directe belang van circa 45 procent behouden. Het overige deel, dat in handen is van het private fonds Eurofund V, komt op de markt omdat het investeringsfonds volgend jaar ophoudt te bestaan. 3i sluit niet uit een deel van het belang in Action van Eurofund V terug te kopen.

Action groeide de afgelopen jaren als kool en had in 2017 een omzet van 3,4 miljard euro. Het aantal winkels was aan het einde van het jaar 1100. De keten verwacht dit jaar honderden nieuwe vestigingen te openen in binnen- en buitenland.