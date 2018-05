Cao-akkoord met deel van bagageafhandelaars

Vakbond FNV Luchtvaart heeft een akkoord bereikt met twee van de drie bagageafhandelaars op Schiphol over een nieuwe cao. Menzies Aviation en Swissport Handling stemden daarbij ook in met de afspraak dat per 1 januari 2020 sprake zal zijn van een sector-cao, waarmee de concurrentie op arbeidsvoorwaarden volgens de bond een halt wordt toegeroepen.

De derde afhandelaar, Aviapartner, zette zijn handtekening niet onder het akkoord, omdat onderhandelaars geen mandaat zouden hebben gehad. FNV dreigt nu met acties om ook Aviapartner te bewegen in te stemmen met de eisen, waaronder loonsverhogingen en een eenmalige uitkering.

Personeel van Swissport krijgen per 1 januari 2018 2 procent meer loon. In 2019 komt daar nog eens 3 procent bij. Bij Menzies zijn de salarisstappen 3 procent dit jaar en 2,5 procent volgend jaar. Ook worden eenmalige uitkeringen betaald van 600 euro bij Menzies en 420 euro bij Swissport.

Bij beide bedrijven komt er ook een onderzoek naar de werkdruk en roosters. Ook zijn er afspraken over het beperken van flexarbeid. Verder worden in de sector-cao afspraken gemaakt over het streven naar een basissalaris van 130 procent van het minimumloon. Ook worden werknemers beter beschermd bij contractwisselingen tussen de bedrijven, waardoor de werkzekerheid stijgt.

De afspraken gelden voor circa 1200 bagageafhandelaars die bij Menzies en Swissport actief zijn. De 450 werknemers van Aviapartner zitten vooralsnog in de wachtkamer.