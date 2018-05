‘China doet handreiking aan VS’

China heeft een geste gedaan aan de Verenigde Staten in de handelskwestie tussen de landen. Volgens een regeringsfunctionaris van Trump heeft het Aziatische land voorgesteld zijn handelsoverschot met de Verenigde Staten met 200 miljard dollar te verkleinen. Peking ontkent dit.

China verscheept nu nog veel meer producten naar de VS dan andersom. Het terugdringen van dat verschil, dat zo’n 375 miljard dollar bedraagt, is een belangrijke eis van de Amerikanen bij de lopende onderhandelingen over de handelsrelaties tussen de twee grootmachten.

De spanningen tussen China en de VS zijn dit jaar hoog opgelopen, waarbij de landen elkaar bestoken met importheffingen. Een Chinese delegatie onder leiding van vicepremier Liu He streek deze week neer in Washington voor gesprekken om de plooien weer enigszins glad te strijken.

Die onderhandelingen hebben al wel geleid tot een concessie van de Volksrepubliek. Chinese autoriteiten kondigden vrijdag aan een onderzoek naar het vermeend dumpen van het veevoer-ingrediënt sorghum door de Amerikanen te staken.