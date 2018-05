Koo Bon-moo, CEO van LG Group overleden

Koo Bon-moo, de voorzitter van het Zuid-Koreaanse miljardenbedrijf LG Group is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij voelde zich afgelopen week niet goed en had al besloten de leiding van het bedrijf geleidelijk over te dragen aan zijn zoon.

Koo begon zijn carrière bij het op drie na grootste bedrijf van zijn land in 1975. In 1995 kreeg hij zijn huidige functie. Onder zijn leiding steeg de omzet van het bedrijf van omgerekend 30 miljard euro in 1995 tot 120 miljard euro vorig jaar.

Koo Bon-moo laat een echtgenote en een zoon achter. Zijn privévermogen wordt geschat op ruim 1,5 miljard euro. LG werd in 1947 mede opgericht door Koo In-Hwoi, de grootvader van Koo Bon-moo. Het bedrijf is tegenwoordig actief op de markten voor elektronica, telecom, chemie en huishoudelijke producten.