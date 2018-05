AEX opent met winst

De Amsterdamse effectenbeurs is maandag met winst geopend. Beleggers waren opgelucht dat het handelsconflict tussen de VS en China is stilgelegd. De beurshandel verliep verder rustig aangezien een aantal Europese beurzen, waaronder die in Frankfurt, gesloten is vanwege tweede pinksterdag. In Londen en Parijs werd wel gehandeld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 568,47 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 803,33 punten. Bij de middelgrote bedrijven noteerde Intertrust ex-dividend. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent.

In Milaan zakte de beurs daarentegen met 1,8 procent. De achterban van de rechts-populistische Italiaanse partij Lega heeft in meerderheid ingestemd met het regeerakkoord dat is gesloten met de Vijfsterrenbeweging.

Grootste stijger in de AEX was Galapagos met een winst van 2,8 procent. Het biotechnologiebedrijf liet weten publicatiemijlpalen te hebben behaald met een kandidaatmedicijn. Kabel- en telecomconcern Altice leverde wat in na de sterke opmars in de afgelopen dagen en sloot de rij met een verlies van meer dan 5 procent.