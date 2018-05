Hooggerechtshof VS zit werknemers dwars

Werkgevers in de Verenigde Staten weten de rechterlijke macht aan hun zijde als het gaat om juridische claims waarbij werknemers gezamenlijk optrekken. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde in meerderheid dat werkgevers hun werknemers kunnen dwingen om individuele arbitrage te gebruiken in plaats van zogeheten class-action rechtszaken.

De beslissing beperkt mogelijk de rechten van tientallen miljoenen medewerkers. Bedrijven zelf wapperden al langere tijd met overeenkomsten met werknemers waarbij het personeel afstand doet van hun rechten op class-action claims. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kwesties als overuren en verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen.

De regering-Trump heeft sinds vorig jaar het regeringsstandpunt in de kwestie omgedraaid ten gunste van de bedrijven. President Donald Trumps voorganger Barack Obama had juist steun verleend aan het ongeldig verklaren van overeenkomsten waarbij personeel afstand moest doen van bepaalde rechten.